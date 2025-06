Majo Aguilar es hospitalizada de emergencia

México.

"Este pride es muy diferente, siempre me emociono al compartir con la comunidad un día que es tan especial como hoy, no contaba con que me iba a dar una crisis gastrointestinal, estoy bien por cierto. Y aunque no pude celebrar como acostumbro, los tengo siempre conmigo como en este sticker", escribió Majo Aguilar.

De acuerdo con lo compartido por Majo Aguilar, terminó hospitalizada debido a "crisis gastrointestinal" y aunque no dio más detalles al respecto, sus fans no dudaron en expresar cariño y admiración, deseándole una pronta recuperación a través de mensajes.