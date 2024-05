Wendy Guevara es hospitalizada y operada de emergencia

“Yo no me podía parar de verdad del dolor, el médico me dijo que cómo era posible que aguantara tanto”, contó Wendy en historias de Instagram.

Dijo además que la operación fue de emergencia ya que había riesgo de que la piedra se desplazara al páncreas y se le complicara con una pancreatitis.

En otras publicaciones de Instagram, Wendy se mostró ya con bata hospitalaria, esperando ser ingresada al quirófano. “Estoy muy nerviosa, yo soy bien miedosa para estas cosas”, expresó.