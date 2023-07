Lucero sorprende al hablar sobre la posibilidad de volver con Manuel Mijares

Hace unos días Lucero reveló a través de un comunicado en sus redes sociales que, tras más de diez años de noviazgo, y bajó los mejores términos, terminó su relación con Michel Kuri.

Ahora la cantante rompió el silencio ya que fue captada en el aeropuerto de la ciudad de México y aunque intentó no contestar las preguntas de los reporteros sí habló de ruptura.

“Estoy bien, bien, muy tranquila. Todo fluye y todo va muy bien, gracias a Dios”, dijo la ‘Novia de América’ respecto a su estado emocional.

Sin embargo, los medios le cuestionaron si volvería con Manuel Mijares y de inmediato la cantante, entre risas mencionó: “No, no, gracias. No muchas gracias, ahorita no. Por siempre amigos”.