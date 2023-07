Pati Chapoy habla sobre su estado de salud tras rumores de paro respiratorio

Pati Chapoy se ha posicionado como referente en cuanto a periodistas de espectáculos se refiere, por lo que su nombre es habitual verlo en las tendencias de las redes sociales. Sin embargo, ahora su nombre es tendencia, pero por su salud.

Y es que a través de redes sociales, durante la mañana de este miércoles 19 de julio, fuertes rumores apuntaban que la periodista de espectáculos había sufrido un paro respiratorio horas antes de comenzar Ventaneando.

Puede leer: “El diván”, el nuevo programa radial con enfoque psicológico y de entretenimiento en Honduras

La periodista con un rotundo video en la cuenta oficial de Ventaneando lo desmintió: “Ni infartos, ni hospitales. Estoy en perfecto estado de salud”.

El mensaje que se vio reforzado en su emisión de este miércoles: “Antes de presentar a la invitada del día de hoy quiero que quede claro que estoy vivita y coleando. Estoy en vivo en Ventaneando. No me internaron. No me dio ningún paro respiratorio. Estoy bien”, aclaró.