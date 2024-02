Matthew Morrison quería dejar ‘Glee’ antes de la muerte de Cory

El actor Matthew Morrison de 45 años interpretó al profesor Will Schuester a lo largo de seis temporadas en “Glee” y fue uno de los pocos personajes originales que seguían formando parte de la trama cuando la serie llegó a su fin en 2015. Sin embargo, originalmente había planeado marcharse mucho antes para perseguir otros desafíos.

“En realidad estaba tratando de salir de la serie. En la quinta temporada, pedí marcharme, porque no estaba siendo utilizado de la manera que quería. Sin faltar al respeto a nadie. Estábamos en un punto alto, y pensaba: ‘Tal vez si salgo de la serie, podría ir a hacer otra cosa, ir a hacer una película’. Y estuvieron de acuerdo en dejarme fuera de la serie”, ha explicado durante una aparición en el podcast ‘And That’s What You REALLY Missed’.

Todo cambió de repente a raíz de la trágica muerte de Cory Monteith -que dada vida al popular jugador de fútbol Finn Hudson- a causa de una sobredosis en 2013, durante el proceso de preproducción de la quinta temporada.

Los guionistas se dieron cuenta entonces de que no podían perder a dos de sus protagonistas masculinos de golpe, y Matthew lo entendió. Aunque le costó, supo reconciliar lo que él mismo define como sus propios deseos y necesidades egoístas con el dolor de perder a un amigo increíble, y antepuso su profesionalidad a todo lo demás

“Me presenté, hice mi trabajo. Y hubo un buen aumento de sueldo, así que eso también funcionó”, ha reconocido.