El día que María Celeste Arrarás denunció a su novio por violencia doméstica

Felices y enamorados

Pese a este incidente, María Celeste Arrarás y Raúl Quintero se reconciliaron y continuaron con su relación amorosa, venciendo así estos problemas del pasado.

Aunque la pareja no solía compartir muchas fotos o videos en redes sociales, de vez en cuando la periodista dedicaba estados a su pareja y expresaba lo feliz y enamorada que estaba de él.

En 2023, María Celeste Arrarás concedió una entrevista a la periodista Neida Sandoval, a quien le contó lo enamorada que estaba de su pareja.

“Yo siempre he sido muy afortunada en el amor, y lo soy porque, aún cuando he tenido fracasos en algunas relaciones, nunca he dejado que eso me cierre al amor, que me bloquee, que me ponga negativa o me endurezca, sigo siendo una tonta colegiala y, cuando estoy en una relación, soy muy genuina, muy cariñosa, con todo y que tengo carácter fuerte, soy un bomboncito cuando estoy enamorada”

“Siempre me he sentido que sin amor es muy difícil ser completamente feliz porque la soledad es tremenda, y todos queremos estar acompañados, somos animales de compañía”, dijo la conductora.