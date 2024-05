Olivia Rodrigo cancela conciertos en Inglaterra por fallas en estadio

El nuevo macroestadio Co-op Live de Manchester (norte de Inglaterra), el mayor local interior de espectáculos del Reino Unido, que aún no se ha inaugurado, ya ha sufrido varias cancelaciones en varios de sus conciertos previstos por fallos técnicos, como la actuación de Olivia Rodrigo.

El estadio, valorado en 365 millones de libras (426 millones de euros), ya había pospuesto el que iba a haber sido su espectáculo inicial por tercera vez este miércoles apenas una hora antes de que el rapero A Boogie Wit da Hoodie confirmara que se había detectado un problema técnico durante la prueba de sonido.

En el caso de Olivia Rodrigo, la artista, cantante y actriz estadounidense tenía que tocar el viernes y este sábado como parte de su gira mundial, ‘Guts’, si bien esos conciertos también han quedado pospuestos hasta otra fecha por determinar.

Olivia Rodrigo manifestó que el hecho de no poder tocar en el nuevo estadio debido “a los continuos problemas técnicos relacionados con el local” le hace sentirse “muy decepcionada”.

“Hasta ahora me lo he pasado genial en Europa y estoy tan decepcionada de no poder tocar en Manchester debido a los continuos problemas técnicos relacionados con el local”, señaló la cantante en su cuenta de Instagram.