Britney Spears y Sam Asghari finalizan su proceso de divorcio

La cantante Britney Spears y su exesposo, Sam Asghari, han remitido al juez un acuerdo en el que estipulan las condiciones y términos de su divorcio.

Según TMZ, la abogada de la estrella de la música, Laura Wasser, también ha registrado una respuesta de su clienta a la petición que, el pasado mes de agosto, realizó el coreógrafo y actor para comunicar su deseo de disolver su matrimonio.

El magistrado tendrá que revisar y, si todo es conforme a derecho, validar el acuerdo entre los antiguos cónyuges.

Fuentes conocedoras del caso han señalado al mismo medio que Britney y Sam, quienes iniciaron su relación en 2016, estarán oficialmente divorciados en cuestión de días.

Hay que recordar que, antes de su boda en el verano de 2022, la pareja firmó un acuerdo prematrimonial para proteger sus respectivos patrimonios.

Poco después de iniciar los trámites para poner fin a su unión, Sam Asghari dejó muy claro que no pretendía enriquecerse a costa de la intérprete y subrayó su compromiso de mantenerse fiel a los términos del acuerdo.

“Ya admitió públicamente que no va a oponer resistencia. Esto se resolverá tranquila y profesionalmente, y muy pronto. Eso es todo”, recordaba un informante al diario The New York Post.

En su momento, se especuló con la posibilidad de que Britney Spears hubiera aceptado abonar a su ex los costes de su nueva vivienda de alquiler, además de compensarle con una elevada suma.

Sin embargo, nada de eso ha podido confirmarse. Respecto a las causas de su separación, el bailarín expuso en su solicitud las siempre ambiguas “diferencias irreconciliables”, mientras que, en sus breves declaraciones a la prensa, se limitó a afirmar que su romance se había erosionado irremediablemente.

Entre las conjeturas más impactantes que ha dejado el último desengaño amoroso de la princesa del pop, destaca sin duda la teoría que Sam habría descubierto una supuesta infidelidad de Britney Spears con un empleado de su casa.

También se dijo que Sam se habría cansado de los supuestos brotes de agresividad de la artista, quien le habría agredido físicamente en medio de fuertes discusiones.