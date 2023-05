Lyn May revela que fue víctima de un abuso a los 14 años

Lyn May estuvo en el programa de espectáculos ¡Siéntese quien pueda! como invitada y habló sobre una parte muy oscura de su pasado, dejando sorprendidos a los conductores presentes al revelar que fue víctima de un abuso sexual.

La vedette y actriz de cine soltó la declaración en medio de una dinámica, donde uno de los conductores hizo alusión de que es una persona que perdona siempre a lo que ella respondió “depende”.

A lo que Julián Gil le preguntó “¿Qué es lo peor que te han hecho?” y Lyn May declaró en pleno programa “Violarme y no voy a perdonar a ese que me violó”.

“No denuncié porque estaba muy chiquilla cuando me llevó ese tipo y me violó, me dijo que me iba a enseñar México, que estaba muy bonito y me llevó a enseñarme la ciudad y luego me llevó a otro lado”, compartió Lyn May.

La actriz, quien comenzó a trabajar como mesera a los 13 años, sentenció que jamás perdonaría a su agresor: “Nunca lo voy a perdonar jamás”.