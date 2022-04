El productor Luis de Llano Macedo finalmente habló luego de las acusaciones que hizo Sasha Sokol en su contra sobre abuso sexual, y negó haber cometido delito alguno.

“En mi vida me he conducido siempre con la verdad, no he cometido delito alguno, ni tampoco he actuado de forma inmoral”, dijo el productor en un comunicado que publicó en redes sociales.

De Llano dio a conocer el comunicado en respuesta, según él, a lo que se ha publicado en medios nacionales e internacionales sobre él a partir del 8 de marzo del 2022, cuando la cantante confesó lo que había vivido con él.

De Llano Macedo aprovechó para disculparse con la cantante por haber ventilado información privada.

“Antes que nada ofrezco una disculpa a Sasha Sokol, si ella sintió con mis comentarios alguna ofensa, y también por haber hecho pública información que atañe exclusivamente al ámbito privado de dos personas”, dice el comunicado.