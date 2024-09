Lucien Laviscount se siente inspirado por Shakira.

El actor de 32 años protagonizó el videoclip de ‘Puntería’ -la colaboración de Shakira y Cardi B de 2024- y se ha deshecho en elogios hacia la galardonada estrella del pop, señalando que la cantante colombiana “se merece” todo su éxito.

Lucien declaró a Us Weekly: “Guau... trabajar con alguien que no sólo es un icono, sino una inspiración para tanta gente a lo largo de los años es increíble. Ella es realmente una de las mujeres artísticas y humildes más increíbles que he tenido el placer de conocer, por no hablar de trabajar con ella”.

Shakira -que tiene a sus hijos Milan, de 11 años, y Sasha, de nueve, con su ex pareja Gerard Piqué- ha disfrutado de un enorme éxito en su carrera musical. Pero Lucien también ha alabado sus dotes como madre. Dijo: “Estoy muy contento de que tenga el éxito que se merece y, además, es madre ante todo”.