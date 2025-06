Lucero da un salto de 20 años para volver al cine con su película 'Nuestros Tiempos'

México

Como si los años no hubieran pasado por ella, la cantante y actriz mexicana Lucero regresa al séptimo arte tras varios lustros alejada de la gran pantalla con 'Nuestros Tiempos' , una cinta de ciencia ficción que marca su esperado retorno al cine y que se estrenará en Netflix el próximo 11 de junio.

“Tenía ganas de encontrar entre los proyectos que me han ofrecido algo que me moviera a mí y al público (...) siempre he buscado personajes que dejen huella y que tengan un mensaje más allá del entretenimiento”, respondió a pregunta de EFE en la alfombra roja de la cinta celebrada este miércoles en Ciudad de México.

La autora de temas como 'El privilegio de amar' (1998) o 'Ya no' (1991) deja a un lado los micrófonos para volver a interpretar 20 años después de la protagonista Nora, una científica que junto a su marido, interpretado por Benny Ibarra , descubre cómo poder viajar del 1966 al presente.

Gracias a producciones como esta, en la que se reflexiona sobre el paso del tiempo y las diferencias generacionales, Lucero sigue siendo una figura querida por públicos de todas las edades y géneros, como lo demostraron las numerosas madres e hijas que se reunieron con la esperanza de intercambiar unas palabras con ella.

“Vale la pena detenerse a disfrutar de los momentos de la vida como este. A veces la vida corta tan rápido nuestros tiempos (...) La película habla de eso, de que a veces hay que detenerse a vivir intensamente momentos tan lindos como este”, expresó emocionada.

En esta ocasión, el intérprete estuvo acompañado por el músico Ibarra, “gran amigo” de Lucero, que en cuanto se enteró del regreso de la estrella musical no quiso perderse esta oportunidad de seguir haciendo cine.

“Las palabras mágicas para convencerme de este proyecto fue decirme que estaba Lucero (...) El respeto que le tengo por la complicidad que tenemos, porque cuando conoces a alguien de tiempo atrás hay esa complicidad y empatía, así que, claro que me vi de pareja de Lucero”, comentó Ibarra sobre su decisión de unirse al elenco.EL PASADO EXPLICA EL FUTURO