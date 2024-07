Los deseos de Christina Applegate en plena lucha contra la esclerosis múltiple

Christina Applegate ha compartido su lista de cosas por hacer antes de morir en medio de su batalla contra la esclerosis múltiple.

La actriz de ‘Dead to Me’, de 52 años, anunció en agosto de 2021 que le habían diagnosticado la enfermedad autoinmune crónica que afecta al sistema nervioso central o cerebro y a la médula espinal, y ahora ha contado a sus fans qué sueños quiere cumplir antes de morir.

Así lo dijo en su perfil de X: “Hay cosas que quiero hacer con los días que me quedan de vida. ¡Quiero trabajar con Shirley MacLaine y tomarte unos tragos con Cher! Y sí, sé que aún tengo muchos días. Solo lo digo”.

La estrella compartió su diagnóstico de esclerosis múltiple en la misma plataforma digital, afirmando en ese momento: “Hola, amigos. Hace unos meses me diagnosticaron esclerosis múltiple. Ha sido un viaje extraño. Pero he recibido mucho apoyo de la gente que conozco que también padece esta enfermedad. Ha sido un camino duro. Pero como todos sabemos, el camino sigue. A menos que algún tonto lo bloquee”.

Desde su diagnóstico, la actriz ha sido transparente con sus seguidores sobre cómo la enfermedad ha afectado su vida y su carrera.

En noviembre de 2022 afirmó que había subido 26 libras y que no podía caminar sin bastón debido a la enfermedad. También ha hecho revelaciones tan íntimas como que usa pañales porque no puede controlar sus esfínteres debido a la enfermedad.

La estrella de ‘Vacaciones’ añadió al New York Times: “Nunca voy a aceptar esto”. Christina tiene 30 lesiones en el cerebro y ha perdido la movilidad en las piernas, razones por las cuales ya no “disfruta vivir”.

Así lo dijo en su podcast: “Esto es ser realmente honesto ... No me gusta vivir. No disfruto. Ya no disfruto de las cosas”. Más tarde subrayó que sólo expresaba “pensamientos depresivos”, ya que cree que hacerlo es “increíblemente curativo e importante”.