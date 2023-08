Lizzo recibe más acusaciones de ‘bullying’ y acoso sexual

Wilson ha incluido el texto de Hollinquest en su propia publicación de Instagram y ha subrayado que ella decidió alejarse definitivamente del espectáculo por los mismos motivos que exponen las exbailarinas de Lizzo: “Llevo tres años fuera de este mundo por una razón. Aplaudo el coraje de las bailarinas que han sacado esto a la luz. Y lamento algunas partes de mi propia experiencia. Apreciaría algo de espacio para comprender mis sentimientos”, ha pedido a sus seguidores.

Nahli Allison ha sido mucho más explícita a la hora de rememorar su etapa con Lizzo, describiéndola como una mujer “arrogante, egocéntrica y desconsiderada”.

“En 2019, viajé un poco con Lizzo porque iba a dirigir su documental. Me marché pasadas dos semanas porque me trató con una total falta de respeto. Fui testigo de lo arrogante, egocéntrica y desconsiderada que es. Me sentía desprotegida en una situación de mi****, sin demasiado apoyo. Mi espíritu me dijo que saliera corriendo de ahí, y me alegro de haber confiado en mi instinto”, ha revelado.

“Me sentí profundamente herida y engañada, pero me he curado. Leer estos artículos me hace darme cuenta de lo peligroso de esta situación. Este tipo de abuso de poder pasa con demasiada frecuencia. Mucho amor y apoyo a las bailarinas”, concluye la directora.

Los representantes de Lizzo todavía no se han pronunciado sobre estas graves acusaciones, mientras que el abogado de las tres demandantes, Ron Zambrano, ha ofrecido aún más detalles sobre un proceso judicial que busca, entre otras cosas, una elevada indemnización por daños y perjuicios.

“La forma en que Lizzo y sus mánagers han tratado a estas profesionales parece ir en contra de todo lo que proclama Lizzo en público, ya que en privado ataca a sus bailarinas por su peso y las degrada a través de comportamientos que no sólo son ilegales, sino absolutamente faltos de moral”, explica en un comunicado.