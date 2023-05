Laura Bozzo estalla contra la reina Camila y la llama “amante”

Laura Bozzo fijó su postura respecto de la coronación de Camilla Parker, la reina consorte del rey Carlos III, magno evento que se llevó a cabo este sábado alrededor del medio día en Inglaterra. Un suceso que ha estado marcado por escándalos.

Laura Bozzo se sumó a la tendencia y, a través de sus redes sociales, le dedicó varias publicaciones a la Princesa Diana, quien falleció en un aparatoso accidente automovilístico en París, Francia, el 31 agosto de 1997.

Puede leer: Hondureño sorprende a Romeo Santos con su interpretación de “Ella y yo”

Fiel a su estilo de “que pase el desgraciado o la desgraciada”, Laura Bozzo se fue sobre Camilla Parker, a quien señaló como “la otra” a pesar de ya haber sido coronada como Reina y arremetió también contra la monarquía de Inglaterra.

“Hoy todo el mundo que te amamos te coronamos, Reina de Corazones, por tu sencillez, humildad, amor a los más necesitados, por tu valor de enfrentar a una monarquía podrida. Pudiste hacerte la tonta, ignorar que sabías que Carlos tenía a Camilla como amante, pero no, te revelaste, ejemplo para las mujeres, alzaste la voz. Si no lo hubieras hecho, como tantas que se hacen las que no saben nada, hoy serías la Reina. El mundo te rinde homenaje y, en mi caso, te mando lluvia de bendiciones hasta el cielo. Por siempre nuestra Reina”, así escribió Laura Bozzo.

También: Mamá de Jenni Rivera revela impactante visión de una “profeta” sobre su hija

Asimismo, la conductora hizo otra publicación en la que aparece un video de una antigua entrevista realizada a Lady Di en la que se le pregunta si cree que será coronada Reina algún y ella contestó que no, pero que prefería ser la “Reina del corazón de las personas”. Dicho video, Laura Bozzo lo acompañó con el mensaje en el que critica a Camilla Parker.