Lady Gaga en México 2025: precio de boletos, fecha y lugar del concierto

Ciudad de México

Lady Gaga está cerca de publicar su nuevo álbum Mayhem el 7 de marzo, que incluye la canción “Die With A Smile”, que interpreta con Bruno Mars, así como su más reciente hit “Abracadabra”.

Una de las razones principales por las que su visita a México emociona a los fanáticos es porque la última vez que Lady Gaga ofreció un concierto en el país fue el 26 de octubre de 2012 con la gira mundial The Born This Way Ball.