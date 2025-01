A Lacey Chabert, actriz de “Chicas Pesadas”, no le preocupa envejecer

Indicó: “ Soy de Mississippi y no he conseguido hacer una película sobre el Sur. Me encantaría hacer una película sobre el Sur. Y diré que la primera persona que se me viene a la cabeza con la que me gustaría trabajar es Jennifer Garner. Ella y yo trabajamos juntas en ‘ Ghost of Girlfriends Past ’ hace muchos años, y fue un sueño trabajar con ella. Es encantadora y me encanta seguirla en las redes sociales ”.

Lacey interpretó papeles secundarios en la telenovela estadounidense ‘All My Children’ y apareció junto a Bette Midler en una adaptación televisiva del musical ‘Gypsy’ cuando fue elegida como una de las protagonistas de la serie dramática de larga duración, ‘Party of Five’, en 1994, pero no hace mucho explicó que en aquel momento no “entendía” lo que significaba conseguir un trabajo tan importante.

Así lo contó a Us Weekly: “Aprendí mucho en el set y crecí de verdad. Pasé por muchas primeras veces, como todas las primeras veces por las que puede pasar una chica de 11 a 17 años. Y muchas veces lo que aún no me había pasado en la vida real, o era la primera vez, había mucha realidad en ello”.

“No entendía el alcance de lo que realmente significaba estar en un programa de televisión. Sólo sabía que me encantaba actuar y contar historias, ¡y pude hacerlo con este increíble grupo de personas con las que me encantaba pasar el rato!”.