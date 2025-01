“Your Friendly Neighborhood Spider-Man”, ¿dónde verla?

Este miércoles 20 de enero a las 9:00 pm se estrena en la plataforma de streaming Disney Plus la serie Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Consta de diez capítulos, que se publicarán uno semanalmente.

La nueva serie animada de Marvel Animation, encuentra una fórmula ganadora al cambiar el mentor de Peter Parker por lo que bien podría ser un cartucho de dinamita.

En lugar de que Tony Stark tome a Peter bajo su protección, esta vez es un genio multimillonario diferente: Norman Osborn. Mejor conocido en los cómics como el Duende Verde, el mayor némesis de Spider-Man.

Esta audaz versión de realidad alternativa de la versión de Spiderman del MCU es lo que hace que Your Friendly Neighborhood Spider-Man funcione tan bien. También es el ingrediente clave que lo ayuda a destacar entre el vasto mar de otros programas de televisión, juegos, películas y cómics de Spider-Man.

La forma en que altera fundamentalmente el viaje canónico de superhéroe de Peter da como resultado una historia divertida y fresca que también tiene un toque de peligro.

Curiosamente, Marvel tiene una serie animada diferente llamada What If...? que explora realidades alternativas, pero Your Friendly Neighborhood Spider-Man es diferente. Su historia tiene lugar en un mundo que tiene mucho en común con el MCU, pero con diferencias clave que son divertidas de explorar a medida que se desarrolla la historia.

Incluso la historia de origen de cómo Peter es mordido por una araña radiactiva recibe una revisión importante, ya que ahora involucra extrañamente al Doctor Strange persiguiendo a una criatura peculiar (pero familiar) en una pelea destructiva que arrasa Midtown High School.

La historia comienza allí, pero luego salta tres meses hacia el futuro, saltándose afortunadamente las escenas que hemos visto un millón de veces de Peter descubriendo sus poderes, aprendiendo a columpiarse en telarañas, etc.

Nos ponemos al día con la vida de Peter, donde lucha con el dinero, las chicas y ser un completo idiota, todo mientras también intenta proteger la ciudad como un Spider-Man novato. No pasa mucho tiempo hasta que lo eligen personalmente para una pasantía en Oscorp porque es un genio de la ciencia. Así comienza su siniestra (aunque perversamente entretenida) asociación con Norman Osborn.

