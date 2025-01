“Las Aventuras de Dog Man” llega este jueves a los cines de Honduras

DreamWorks Animation, el estudio creador de las muy queridas y absolutamente exitosas franquicias de Kung Fu Panda, How to Train Your Dragon y The Boss Baby, trae una adaptación cinematográfica sobre la lucha contra el crimen canino, del fenómeno literario integrante de la lista de bestsellers del New York Times escrito por DAV PILKEY, titulado Dog Man.

Las aventuras de Dog Man es dirigida por el ganador del Emmy, Peter Hastings (Las aventuras del Capitán Calzoncillos, Kung Fu Panda: La leyenda de Po), cuyos créditos incluyen las innovadoras series animadas Animaniacs y Pinky y el Cerebro.

La película es producida por Karen Foster (Spirit: El indomable). Lanzada en 2016 por Dav Pilkey, el autor global más vendido y galardonado ilustrador de los libros de Las aventuras del Capitán Calzoncillos, la serie Dog Man de Scholastic ahora incluye 12 libros. La serie ha vendido más de 60 millones de copias impresas y ha sido traducida a 47 idiomas.

El Club de Cómics de Supergatito, un spin-off de Dog Man lanzado en 2020, también ha encabezado las listas de más vendidos en todo el mundo. El libro más reciente de Dog Man, Dog Man: Veinte mil de viaje en submarino, fue el libro infantil más vendido en EE. UU. en 2023, en todos los formatos y edades.