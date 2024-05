La Gran Banda celebra 45 años como los favoritos de los hondureños

_¿Cómo se sienten al haber alcanzado 45 años de carrera como grupo musical?

No solo es un logro, sino un privilegio el poder llegar a este 45 aniversario. Saber que seguimos en el gusto del público y de nuestros fanáticos es algo maravilloso y además es una gran responsabilidad. Significa que el trabajo, disciplina y amor en lo que hacemos ha alcanzado una gran recompensa.

_¿Qué cambios significativos han observado en la industria musical a lo largo de estos 45 años?

La industria ha cambiado radicalmente, específicamente los últimos 10 años. Todo el modelo de negocios ha cambiado y en consecuencia, La Gran Banda ha tenido que adaptarse a esta nueva realidad. Gracias a Dios, hemos contado con el apoyo y orientación de nuestra disquera y compañía de representación y manejo D.A.M. Production, Inc, que ha sabido llevarnos a través de todo este proceso de adaptación. Entendemos que hoy más que nunca se consume mucha música, pero es cuando menos se quiere pagar por ella. También hoy más que nunca tenemos que ser más creativos y proactivos en todo lo que hacemos, cuidando cada detalle, cada canción, cada nueva producción y cada gira que se realiza tanto fuera como dentro del país.

_¿Cuál consideran que ha sido el mayor logro en su carrera hasta ahora?

Precisamente, mantenernos vigentes y activos y haber logrado 45 años ininterrumpidos de trabajo y en el gusto de nuestro público dentro y fuera de nuestra tierra.

_¿Cómo describirían la evolución de su sonido y su estilo?

Ha sido una evolución gradual, paulatina y sin sobresaltos, respetando la esencia de nuestras raíces musicales (punta y merengue) y poco a poco adaptarnos a las nuevas propuestas musicales, nuevos sonidos, etc. Hemos sido congruentes en valorar los primeros éxitos al inicio de nuestra carrera y a partir de ahí, evolucionar con nuevos sonidos, mejores arreglos, etc. Si no cambias y no evolucionas, pues te estancas... y nosotros hemos trabajado muy duro para lograr esa vigencia que tanto exige nuestro público.

_¿Hay algún concierto o gira que destaquen como el más memorable de su carrera?

Para La Gran Banda, todas nuestras giras han sido relevantes y memorables... quizá a nuestro parecer, nuestra participación en el 2005 en el Festival de San Remo, en Italia, fue algo inolvidable.