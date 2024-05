Chris Hemsworth elogia a Elsa Pataky por sacrificarse por su familia

“Quiero agradecer a mi preciosa mujer, que ha estado aquí durante toda mi carrera , básicamente a mi lado, animándome y apoyándome sin cesar”, empezaba su emotivo discurso frente a cámaras. “Y no se me escapa que ella dejó de lado sus propios sueños para apoyar los míos ”.

Además, Elsa Pataky ha bromeado sobre el carácter de su hija, destacando su independencia y falta de interés en la moda.

“Mi hija no es nada femenina. Decidió ir en chándal a la premiere y nadie le iba a cambiar de idea. Yo me identifico con ella porque de pequeña era un poco así. No está interesada en la moda ni en los maquillajes, lo cual me parece genial”.