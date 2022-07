San Pedro Sula. La actriz colombiana Johanna Fadul sorprendió a todos sus fans hondureños cuando en su cuenta oficial de Instagram confirmó que se encuentra en el país.

Fadul, quien dio vida a la hija de “La Diabla” en “Sin senos sí hay paraíso” (2016-2018 ) llegó acompañada del empresario Stephane Camguilhem, mejor conocido como “Don Esteban” por su programa de viajes y gastronomía “Las aventuras de Don Esteban”, y para el cual estarán grabando en distintas ciudades de occidente.

La colombiana arribó al aeropuerto de San Pedro Sula el lunes por la tarde y ayer estuvo grabando en el parque central de La Entrada Copán y en el Parque Arqueológico El Puente, que se localiza al norte del valle de Florida, en el municipio de La Jigua.

“Oigan, quiero decirles que la gente de Honduras es muy linda, ayer cuando dije que estaba acá y que mostré todo; mucha, mucha, pero mucha gente de aquí me ha escrito, de verdad que gracias porque el recibimiento ha sido hermoso, eso es todo, yo creo que la riqueza y las cosas bonitas que le pueden pasar a uno está ahí, en ese calor humano, como en ese cariño y la gente de acá ha sido así, absolutamente todos los hondureños que me he topado en estas poquitas horas y todos los mensajitos que he recibido por aquí (Instagram) han sido muy lindos y la verdad gracias, Honduras power”, expresó la famosa.

Hace unas semanas los actores colombianos Fabián Ríos y Yuli Ferreira también estuvieron en Honduras, precisamente en la isla de Roatán estuvieron con Don Esteban y la compañía productora audiovisual catracha Sin Fronteras Studios.

Sobre ella

Johanna Elena Rojas Fadul, nacida en Bogotá, el 15 de septiembre de 1985, es una actriz reconocida por el papel de Daniela Beltrán en la saga de “Sin senos sí hay paraíso”. En el 2003 debutó en la serie “Padres e hijos”. Está casada con el actor y presentador colombiano Juan Sebastián Quintero Becaría.