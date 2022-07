Roberto Palazuelos respondió ante las declaraciones de Andrés García en su contra, en donde el segundo lo retó a un duelo de balazos para el 15 de septiembre.

“El Diamante Negro” dijo en entrevista con varios medios, que no se prestaría a eso, pues tiene muchas cosas que hacer.

“No estamos en el viejo oeste, por favor, tú crees que un señor como yo, padre de familia, abogado, empresario, ¿se va a meter en una situación así?”, dijo.

Aunque entre los dos actores había una buena relación, se han distanciado por distintas declaraciones que cada uno ha hecho.

“Yo me alejé del señor Andrés porque un día me dijo que ‘yo lo trataba como viejito y lo cuidaba de más’, yo me sentí insultado y me abrí respetuosamente”, comentó.