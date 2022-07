LONDRES. La modelo británica reveló este domingo la experiencia que sufrió a los 15 años, cuando comenzaba a posar, y que le descubrió los peligros del mundo de la moda y le ayudó a distinguir de quién debía desconfiar.

En una entrevista en el programa Desert Island Discs de BBC Radio, emitida el domingo, Moss explicó que en una sesión de posado de ropa interior un fotógrafo le conminó a quitarse el sujetador, ante lo que ella salió corriendo.

“Tenía como quince años y él me dijo: ‘Quítate la parte de arriba. Lo hice, entonces era muy tímida con mi cuerpo, y él me dijo que me quitase el sujetador. Pude sentir que ahí algo no estaba bien, así que cogí mis cosas y salí corriendo”, explicó.La experiencia “afiló” su instinto y le hizo ser capaz de detectar “a alguien malo desde lejos”.

Moss había comenzado a trabajar como modelo a los 14 años, en 1988, tras ser descubierta por la agencia Storm.También recordó otra mala experiencia posando con ropa interior para Calvin Klein junto al actor Mark Wahlberg en 1992, para lo que tuvo que consumir ansiolíticos antes de la sesión.

Para Moss, posar en “topless” le hizo sentirse “cosificada” y al mismo tiempo “vulnerable”.Finalmente, Moss decidió explicar por qué decidió presentarse cuando ni siquiera estaba en la lista de testigos.

“¿Por qué ha decidido testificar?”, le preguntaron. Y, sin dudarlo, ella respondió que no iba a dejar que ensucien a Depp: “Conozco la verdad sobre Johnny, sé que nunca me empujó por las escaleras y tenía que decirlo”.