“La casa de los famosos”: Mariana González se va con todo contra Maripily Rivera

“Sabes, estoy contenta porque no fue por ningún error. Fue por ser tan buena cocinera y tener una guerra con el cuarto tierra”, dijo Mariana González en la entrevista.

Pero la esposa de Vicente Fernández Jr. no se quedó callada y confesó que, desde su perspectiva, la más “falsa” de “La casa de los famosos” es Maripily Rivera.

“Maripily dijo algo muy grave. Inventó mentiras fuertísimas como que había algo entre Lupillo y Thalí. Eso dijo Maripily, que lo habían reconocido... Y que Ariadna comentó: “Esa va a ser tu cruz Lupillo, por separar una familia”, eso es grave. No lo dije allá adentro porque podría haber separado a Maripily y Lupillo, de (cuarto) Tierra con ese comentario”, aseguró Mariana González.

Cuando la entrevistadora le preguntó: ¿Y por que no hablaste? Mariana contestó: “Porque yo no soy tan ruín como ellos. Si ellos quieren seguir su amor tóxico y falso de su cuarto, adelante, yo no lo iba a hacer. Aquí afuera sí lo iba a decir”.

Finalmente, Mariana dijo que aunque el cuarto Tierra formara una alianza para mantenerse juntos hasta el final, aseguró que son falsos entre ellos.

