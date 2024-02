Usher se arrepiente de darle una palmada en los glúteos a Nicki Minaj

La actuación de Usher en el intermedio de la Super Bowl causó un gran revuelo por motivos que no tuvieron nada que ver con sus movimientos de cadera o con el hecho de que se quitara la camiseta.

El momento que caldeó los ánimos entre todo el público fue su dueto con Alicia Keys, y más en concreto el abrazo que se dedicaron: con él pegado a su espalda, rodeándole la cintura con los dos brazos mientras apoyaba la cabeza sobre su hombre.

El artista ha defendido ese gesto de cariño recordando que ambos son buenos amigos, de ahí que desprendan tanta química cuando cantan juntos, y además ha prometido que el esposo de Alicia Keys no se molestó en absoluto cuando les vio juntos. Sin embargo, sí hay un momento de otra de sus famosas actuaciones en directo del que se arrepiente.

En 2014, Usher actuó con Nicki Minaj en la gala de los MTV VMA para presentar su sencillo ‘She Came to Give It to You’, y aunque tenía las manos ocupadas tocando el bajo, se las arregló para golpear el trasero de la rapera con la cabeza y el hombro cuando se arrodilló y empezó a balancearse al ritmo de la canción. Y para terminar, le dio un azote suave.

Aquella actuación ha vuelto para atormentarle durante la entrevista que ha concedido al locutor Charlamagne Tha God. En un principio, Usher se defendió asegurando que los dos se estaban divirtiendo y que se inspiraron en la cultura del baile jamaicana.

También alegó que simplemente había chocado contra el cuerpo de Nicki Minaj, aunque por otra parte, los movimientos parecían demasiado coordinados como para resultar una casualidad. Al final, acabó por reconocer que no había actuado bien.

“Creo que me pasé un poco cuando la azoté”, admitió Usher. “No debería haberla azoté. No debería haber hecho eso”.

Mira el momento: