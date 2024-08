La cantante Beyoncé se siente inspirada por la atleta Simone Biles

Beyoncé se siente inspirada por Simone Biles.

La cantante, de 42 años, ha rendido un encendido homenaje a Simone, de 27, después de que ganara su tercera medalla de oro en menos de una semana en los Juegos Olímpicos de París.

En un video difundido por la NBC, Beyoncé explicó: “Hablemos del poder porque, en realidad, de eso trata esta historia. El poder físico, su belleza, su maravilla, la forma en que nunca deja de asombrarte. Luego está el poder espiritual, el que realmente importa. El poder que no puedes ver, solo sentir. El poder que necesitas en esos momentos en los que la vida se te va un poco de las manos. Y, por supuesto, el poder duradero. Solo unos pocos elegidos saben lo que se siente al llegar a la cima y mantenerse ahí y, de alguna manera, seguir mejorando. Simone Biles me inspira, y estoy segura de que a ustedes también. Tanta confianza en su fuerza, tanta belleza en su poder, una lección tan grande en su historia. La brillantez no es fácil. El oro puede ser un viaje infernal y la mejor de todos los tiempos está dispuesta a jugarse ese título cada vez que sale a la pista”.

De hecho, Beyoncé expresó su apoyo al Equipo de Estados Unidos antes de los Juegos.

La estrella, ganadora de un Grammy, elogió a varios atletas estadounidenses durante la cobertura de la ceremonia inaugural por parte de la NBC.

La cantante, que lucía un maillot rojo, blanco y azul, dijo en un mensaje de video: “Miren a Estados Unidos. Estas esperanzas y sueños, estas superestrellas que nos representan. La gente de esta nación grande, audaz, hermosa y complicada. Todos alentando juntos por ellos. Vamos, tienes que amar a Noah (Lyles) y Sha’Carri (Richardson.) El hombre y la mujer más rápidos del planeta. Correrán contra el mundo en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Qué tal Caeleb (Dressel)? Orgulloso papá, de nuevo en el camino por más oro. ¿Y Katie (Ledecky)? Cuanto más larga es la carrera, mejor nada. Y sé que conocen a mi chica Simone. Nacida para volar, destinada a inspirar”.