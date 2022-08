“Yo viviré”, de la fallecida artista cubana Celia Cruz, es el tema que la hondureña Cesia Sáenz interpretó esta noche en la primera parte de la Gran Final de “La Academia”.

La representante catracha subió al escenario ataviada con espectacular vestido rojo que realzaba su belleza. La joven completó su look con un maquillaje impecable y su característica melena rizada al aire.

Y aunque volvió a cautivar con su poderosa voz, los jueces coincidieron en que no logró conectar con el público.

Opinión de los jueces

La primera en dar su crítica fue la cantante mexicana Ana Bárbara. La reina grupera fue la única que defendió la actuación de la hondureña y solo tuvo palabras positivas para ella.

“Me gustó tu voz, espectacular, siento que disfrutaste tu actuación... Pusiste muy bonito, muy en alto tu país. No tengo crítica mala hacia tí”, comentó.

No compartieron su opinión los jueces Lolita Cortés, Horacio Villalobos y Arturo López Gavito.

”Tú ya sabes cómo es tu escenario, ya conoces a los bailarines, la canción no es desconocida, sabes que te queda, tienes la voz para cantar lo que se te dé la gana. Qué sucedió... Uno no paras de bailar, porque lo que vas a hacer es invitar a la gente a que baile contigo, no solo a interpretar y cantar, quieres que la gente se ponga a bailar....No te diste cuenta de tus bailarines, que se estaban partiendo por bailar esto, los perdiste en algún momento... no sé qué está pasando, no sé chavos, qué está sucediendo hoy con su energía. Nuevamente la gente no bailó, lo pudiste ver. No es solo la voz Cesia, tienes una voz que desde el primer día nos ha dejado apantallados, tienes un look impresionante, eres maravillosa... ¿Por qué no conectas?”, expresó Lolita.