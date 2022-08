“ Te quiero para siempre ”, escribió el actor de la serie ‘ Big Little Lies ’, seguido de un emoji de corazón roto.

“Hoy mi hermano Atlas y yo hemos perdido a nuestra madre. Después de seis días de increíbles oscilaciones emocionales, me quedo con una tristeza profunda y sin palabras. Espero que mi mamá esté libre de dolor y comience a explorar lo que me gusta imaginar como su libertad eterna. A lo largo de esos seis días, miles de amigos, familiares y fans me mostraron su gran apoyo. Estoy agradecido por su amor, así como por el apoyo de mi padre, Coley, y mi madrastra Alexi, que siguen siendo mis pilares durante este tiempo. Descansa en paz mamá, te quiero, Homer”.

Personalidades y amigos lamentan su muerte

Un gran número de actores y personas con las que la actriz habría trabajado le han rendido homenaje en las redes sociales.

Entre ellos, su ex compañero de ‘Dancing with the Stars’, Keo Motsepe, que escribió un mensaje de despedida en Instagram. Junto a un emoji de corazón roto, escribió: “Te quiero @anneheche”. También compartió una serie de videos de su paso por el programa de competición de baile de la ABC. Keo añadió junto a una de las fotos: “La amo, señora”.