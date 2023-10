“Me gusta estar embarazada”: Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian está esperando a su cuarto bebé, ahora con Travis Barker, y aunque para ella es un sueño hecho realidad también tuvo sus complicaciones.

En una entrevista con Vanity Fair, la empresaria de 44 años habló sobre su embarazo y lo que le ha llevado, como a estar hospitalizada de emergencia por una cirugía fetal. “Fue aterrador. Y siento que entraré en detalles tarde o temprano porque espero que pueda ayudar a otros, pero hoy no me siento lista todavía porque fue realmente aterrador”, dijo.

A diferencia de sus otros embarazos, Kourtney estuvo bajo la atención de un grupo médico distinto, quienes le impusieron diversas restricciones como ausencia de entrenamientos, cafeína, viajes en avión e incluso abstenerse de relaciones sexuales. “Creo que toda esta precaución me dio un poco de miedo, porque en el pasado nunca había tenido que tener cuidado. Me tomó un tiempo dejar ir el miedo, diría que justo después de la cirugía llegué al punto en que me solté, dejé de preocuparme. Ahora hablo con el bebé todos los días, tengo una mentalidad positiva, mantengo la cabeza recta y rezo muchas oraciones”, aseveró.

La socialité reveló la felicidad de sus hijos por la llegada de un nuevo hermanito; además, destacó cómo la maternidad ha fortalecido su confianza en sí misma. “Sentir crecer la vida en mi interior es una experiencia realmente especial e increíble. Es como un superpoder, pero al mismo tiempo es un momento muy vulnerable y creo que cuando eres vulnerable tu verdadero yo es aún más poderoso”, destacó.

El embarazo de Kourtney Kardashian no solo ha marcado una nueva etapa en su vida, sino que también ha revelado una profunda conexión con sus hijos. “Me encanta crear tradiciones y recuerdos y hacer que las cosas cotidianas se sientan especiales y mágicas. Poder hacerlo ahora con Travis es un sueño hecho realidad”, finalizó.