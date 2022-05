Kim Kardashian reveló este lunes que un “acosador” amenazó con matarla a ella y a su novio, el comediante Pete Davidson, por lo que ahora pide protección para su familia, según diversos medios internacionales.

De acuerdo con documentos legales, obtenidos por el diario The Blast, la estrella de Keeping Up With The Kardashians incluyó una copia de más de 30 cartas que le envió un fan obsesionado con ella. En ellas, el hombre lanzaba varias amenazas directas hacia el exmiembro del programa Saturday Night Live.

El abogado de Kardahian, Shawn Holley, describe la gravedad de la situación y expone las diversas amenazas de muerte contra el comediante.

“En estas cartas, [el acosador] hizo numerosas amenazas violentas contra la Sra. Kardashian. Además, hizo numerosos comentarios sexuales sobre la Sra. Kardashian y sus parejas. Y amenazó con tomar medidas que causarían el encarcelamiento de la Sra. Kardashian y su familia”, escribió Holley en los documentos.

“Amenazó a la familia de la Sra. Kardashian, haciendo referencia a sus hijos. Las amenazas violentas incluían de que ella estaba en su ‘lista negra’, que ‘debe morir pronto’ y que ‘recibiría la muerte’”.