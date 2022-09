Kelly Clarkson hablará sin tapujos sobre su divorcio en su próximo disco

A diferencia de lo que ambos aseguraron en el comunicado con el que dieron a conocer su decisión, el proceso de divorcio de Kelly Clarkson y Brandon Blackstock, que comenzó a mediados de 2020, no se vio precisamente marcado por la cordialidad.

Las dos partes interpusieron llamativas demandas el uno contra el otro para proteger sus finanzas y, en el caso del representante de artistas, para exigir a la estrella del pop ingentes sumas económicas en concepto de manutención, así como el control del rancho que compartían.

Eso sí, en público, la intérprete y presentadora ha evitado criticar a su exmarido, padre de sus hijos Remington y River, tanto en su flamante programa de televisión, que cubrirá ahora el hueco vespertino que dejó la cancelación del longevo espacio de Ellen DeGeneres, como en otras tantas apariciones mediáticas.

Sin embargo, y como ha revelado la propia Kelly, el año que viene lanzará un nuevo disco en el que abordará ese amplio y diverso abanico de sentimientos que se desprenden del cambio radical que pegó su vida hace apenas dos años.La ganadora de la primera edición de ‘Americal Idol’, de la que ya se cumplen dos décadas, ha reconocido en su última entrevista a Variety que no tenía intención de regresar al estudio de grabación, al menos no a corto plazo, y menos aún abrir su corazón sobre el desengaño amoroso sufrido a fin de poder escribir punzantes canciones.

El trauma de su separación y del conflicto legal que se sucedió a continuación, sin embargo, le llevaron de forma espontánea a canalizar sus emociones a través de la escritura. ”Cuando ya estaba claro que acabaría en divorcio, necesité ponerme a escribir. Pero luego no sabía si tenía ganas de publicar todo esto, porque en esa época estaba demasiado enfadada, me encontraba en un estado mental complicado. En el álbum hay de todo, hay canciones que cubren todo ese rango de emociones. Las escribí hace dos años, pero le dije a mi discográfica: ‘No puedo hablar sobre esto hasta que no haya terminado el proceso”, ha admitido en su conversación.