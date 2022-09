Aarón Díaz y Ana Brenda protagonizan thriller policíaco

Antes de dedicarse a rastrear a un asesino que replica sacrificios prehispánicos, el reportero Eugenio Casasola, protagonista de la novela “Toda la Sangre”, sigue a indigentes en la Ciudad de México.

Pero ayer, para la gala de la serie homónima que adapta la obra del escritor Bernardo Esquinca, la etiqueta fue de otro corte. El elenco encabezado por Aarón Díaz y Ana Brenda Contreras disfrutó ayer del primer episodio en el glamoroso Museo Soumaya en México, donde todos resaltaron su orgullo por contar una historia que representa al País. “Es un género bien interesante y tiene esencia bien mexicana. Habla de los aztecas, del México prehispánico y el México actual. Se filmó en el Centro Histórico de la Ciudad de México, tiene muchos ingredientes atractivos”, resaltó Díaz a su paso por la alfombra roja.

El actor de “Quantico” da vida al periodista Casasola, protagonista de la saga literaria de Esquinca, quien investiga situaciones sangrientas, como el caso de corazones humanos que son arrojados al Templo Mayor. Por su constante contacto con la prensa, Díaz se dijo inspirado para dar vida a un reportero en la serie que se estrena el 15 de septiembre en Starzplay. “Eugenio es una persona muy apasionada y muy intensa en lo que hace, le quiere dar voz a los que no la tienen, quiere contar historias que no han sido contadas. Eso lo hace una persona noble”, detalló.

Odiseo Bichir también se convirtió en un comunicador, al interpretar al fotógrafo de nota roja “El Griego”, lo que le despertó admiración por el temple para registrar la violencia. “Me permitió explorar cosas que no me había tocado en cuanto a personalidad. Este personaje no experimenta de golpe miedo ni náusea, ni se le doblan las piernas cuando está realizando su trabajo. Fue muy interesante meterme en sus zapatos, ver el mundo a través de su mirada y estar buscando la composición y el ángulo”, dijo Bichir