La hondureña Carla Zaldívar gana el concurso español “Idol Kids”

“Si yo la valoro estoy siendo deshonesto conmigo mismo. Yo no puedo valorar a una persona que me está dando cien vueltas”, opinó Omar Montes entre risas.

“Eres impresionante. Me pareces una de las mejores voces que hemos escuchado en este programa. Mereces ganar, sin ninguna duda”, dijo Ángeles. “Eres una jefa”, agregó Ana Mena.

Antes de convertirse en la ganadora de la segunda edición de ‘Idol Kids’, Carla ha recibió otra sorpresa. Al terminar su actuación, Jesús Vázquez le entregaba un sobre de parte del musical de ‘Los chicos del coro’: “Nos complace informarte que has sido seleccionada para una audición privada”.

Brilló en semifinales

En semifinales, Carla se atrevió con ‘And I am telling you I’m not going’. Gracias a su inmejorable registro de voz, puso a todo el mundo en pie y rozó el 100% de los votos del público.

Anteriormente, en audiciones, conquistó el corazón de Ana Mena, que le dio su ticket dorado tras verla interpretar la versión en castellano de ‘I have nothing’, de Whitney Houston.