Katy Perry y Orlando Bloom confirman su separación

Estados Unidos.

Katy Perry y Orlando Bloom han confirmado su separación.

Los representantes de la ex pareja confirmaron finalmente su separación tras semanas de especulaciones, insistiendo en que Katy, de 40 años, y Orlando, de 48, "seguirán siendo vistos juntos como una familia" mientras se centran en su hija Daisy, de cuatro años.

Sus representantes dijeron a Us Weekly en un comunicado conjunto: "Orlando y Katy han cambiado su relación durante los últimos meses para centrarse en la coparentalidad. Seguirán siendo vistos juntos como una familia, ya que su prioridad compartida es - y siempre será - criar a su hija con amor, estabilidad y respeto mutuo".

Se cree que Katy y Orlando cancelaron su compromiso el mes pasado, después de casi 10 años de noviazgo.

Una fuente dijo a Us Weekly: "Katy y Orlando se han separado pero de forma amistosa. Por el momento no hay ninguna disputa. Katy está, por supuesto, molesta, pero se siente aliviada de no tener que pasar por otro divorcio, ya que ese fue el peor momento de su vida".

La pareja se comprometió en 2019 y dio la bienvenida a Daisy en 2020 y se cree que están decididos a mantener una amistad para criar a Daisy.