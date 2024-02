Julián Arango será un Hugo Lombardi “más consciente”

”Como todo actor, pensaba: ¿Cómo será Hugo Lombardi veinte años después? ¿Cómo caminará? ¿Será más sabio? Pero, apenas me puse la ropa de Hugo, él salió y como que me dijo: ‘Ahí te pedí un Uber, Julián, ya vete que yo aquí mando’”, cuenta el actor en una entrevista con EFE sobre la tercera parte de la telenovela que actualmente desarrolla Prime Video .

En esta tercera parte de la historia, Lombardi regresará más exitoso que nunca, con sueños cumplidos tras haber expuesto en las mejores pasarelas internacionales, y preparado para la semana de la moda en París, a donde llegará este martes acompañado de sus amigas, y archienemigas de Betty, Patricia y Marcela.

“Hugo no regresa igual, él está muy atento y acorde a lo que está pasando en estos tiempos de ser incluyente y diverso, pero con todo el veneno, así como es él. Porque aquel que es, no deja de serlo, y así es Hugo”, relata Arango.

El actor de ‘Narcos’ recuerda que allá por 1999 aceptó interpretar al querido villano para salir del encasillamiento que le había traído dar vida a Antonio Brando en la telenovela ‘Perro amor’.

“Ya no quería seguir haciendo ese estilo de personajes. Me enteré que estaban haciendo casting para esto y yo quise romper con el estereotipo del galán y del perro y aposté todo por Lombardi, me aferré a él y salió bien”, recuerda.