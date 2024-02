Ricardo Casares, presentador de TV Azteca, sufrió un infarto antes de salir al aire

El presentador de televisión, Ricardo Casares, sufrió un infarto momentos antes de salir al aire en el programa “Venga la Alegría”, de la cadena TV Azteca México.

Sus compañeros de profesión informaron sobre el estado de salud del conductor a través de un video que compartieron en las redes sociales del show.

Fue el presentador Patricio Borghetti quien en compañía de Sergio Sepúlveda, “El Capi” Pérez y el resto del elenco, dieron la noticia de que minutos antes de las 8:00 de la mañana de este lunes 26 de febrero. De acuerdo con lo expresado por ellos, Ricardo Casares se había sentido muy mal momentos antes de que iniciara el matutino.

Al inicio, Ricardo Casares creía que se trataba de un malestar por el reflujo, sin embargo, al poco tiempo sintió un dolor en el pecho y luego sufrió un infarto.

“Venía llegando normal y él viene saliendo del foro, se cruza y pensé que se había tropezado porque se venía agarrando el pecho, se sienta ahí y me llamó la atención, enseguida me acerqué con él porque estaba como quejándose y le pregunté qué pasó. Me dijo ‘Me duele el pecho, pero raro, me arde, me duele la mano’, era su mano derecha”, indicó Patricio.

“Yo le decía ‘Tranquilo, la mano derecha no es, la izquierda es la del infarto’, pero ahora sé que también puede ser la derecha. Lo agarré, es mi hermano porque compartimos camerino desde hace siete años, y le dije ‘Llamo a una ambulancia y me dijo ‘Sí’ y cuando estaba pasando dije ‘No, mejor te llevo yo al hospital, eso va a ser mucho más rápido”, continuó.