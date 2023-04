Juan Carlos Alemán: “Si volviera a nacer, volvería a ser cantante”

Ser cantante en Honduras no es una tarea fácil, pero decidir ser solista después de pertenecer a una agrupación tan famosa como los Silver Star parece una misión casi imposible, al menos que sea Juan Carlos Alemán.

Fue hace un año cuando el artista, conocido popularmente como “La Leyenda”, decidió dejar de estar al frente de la agrupación limeña, con la que estuvo por 26 años, algo que no se atrevía a hacer; pero que la pausa laboral que hubo durante la pandemia por el Covid-19 le ayudó a decidir. Ahora, tener agenda llena y el recibimiento grato del público le ha dejado claro que su determinación fue la correcta y que ello lo llevará a seguir siempre como el favorito de los hondureños.

¿Por qué decide irse de los Silver Star tras más de dos décadas como vocalista?

Decidí salir de la zona de confort, pensé que ya eran suficientes 26 años en Silver Star, ya era momento de pasar al siguiente nivel y comenzar a potenciar mi carrera como solista.

¿Qué recuerdos tiene del grupo?

Fue una experiencia que viví al máximo. Lo mejor que me ha pasado en la vida fue llegar a Silver Star porque para mí es una de las mejores agrupaciones de Centroamérica. Si volviera a nacer y me volvieran a pedir integrar los Silver Star, lo volvería a hacer porque es la agrupación de mi corazón.

¿Cuáles son los retos a los que ha tenido que enfrentarse en esta nueva faceta?

Es demostrar que puedo solo, que puedo sin el respaldo de la banda. Me ha ido superbién y considero que es un reto que he superado porque hoy estoy trabajando más, comienzo desde el martes y termino los domingos, y hay semanas en las que trabajo todos los días. Me he demostrado que yo solo soy capaz.

¿Cómo reaccionaron sus seguidores?

El recibimiento del público ha sido fantástico, la gente me recibe donde voy, me reconocen y me ha ido superbién, y agradezco a quienes me siguen queriendo aun cuando ya no estoy en Silver Star, ya que muchas veces cuando los artistas se van a hacer una carrera como solista no les funciona, y en este caso es un reto que he vencido.

Incluso ya realizó varias giras fuera del país como solista...

Sí, ya hice tres giras como solista. La primera fue a España en enero del año pasado, en marzo acompañé a Kazzabe Agrupación junto con Óscar Leiva (ex-Punto Clave) e hice varias presentaciones yo solo en Estados Unidos gracias a Walcac Music de Walter Castillo, a quien agradezco infinitamente que confió en mí y él es quien maneja mi carrera actualmente fuera de Honduras. Por cierto, el próximo 5, 6 y 12 de mayo me voy de gira a Valencia, Madrid y Barcelona, en España, y el 19 me muevo a Estados Unidos, donde me voy a presentar en distintas ciudades ese mes, junio y julio.

¿Cuál es el género musical que más le gusta?

Canto de todo, pero me identifico mucho con la balada, es un género que me encanta. He hecho especiales de Luis Miguel, Cristian Castro, Camilo Sesto y hasta de Alejandra Guzmán y Marisela, pero en los Silver Star me hice un cantante versátil porque tuve que cantar punta, bachata, merengue, salsa, reggae, de todo, y considero que en este país debemos adaptarnos a lo que la gente quiere.

¿Considera difícil ser artista en nuestro país?

Sí, definitivamente en nuestro país es muy difícil ser artista porque lamentablemente nosotros los artistas estamos desorganizados. El Sindicato de Músicos no funciona porque somos apáticos, no nos acercamos al sindicato, no queremos unirnos, por eso estamos a la deriva. Es muy difícil en Honduras ser artista, a mí me costó lágrimas, sudor y sangre para llegar donde estoy. Agradezco infinitamente a Mario Coto y Linda Concha, que fueron las primeras personas que me dieron la oportunidad para ingresar a los Silver Star y por formarme como artista.