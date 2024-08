Josh Hartnett dejó Hollywood por el bien de su “cordura”.

El actor, de 46 años, se convirtió en una de las estrellas más cotizadas del mundo del cine a finales de los 90 y principios de los 2000, pero decidió retirarse de Hollywood para centrarse en proyectos independientes.

Al hablar con su compañera de reparto en ‘O’, Julia Stiles, para la revista Interview, Josh explicó: “Nunca he vivido en Los Ángeles. Incluso cuando rodábamos ‘O’, vivía en Minnesota, Nueva York, en todas partes, porque vivía de set en set. Conduje mi auto desde Minnesota para rodar ‘O’ y luego conduje de regreso. Pero la decisión de apartarme de la industria tuvo más que ver con la cordura”.

En última instancia, Josh temía que la fama y el éxito le llevaran a desvincularse de su “comunidad” y reconoció que estos no le daba la “satisfacción” que buscaba en aquel momento.

Josh, que ahora vive en el Reino Unido con su esposa Tamsin Egerton, dijo: “Quería ser yo mismo entre la gente que conocía, así que pude volver con mi familia y amigos en Minnesota. Además, después de cierto tiempo persiguiendo un objetivo, me di cuenta de que lograrlo no me daba la satisfacción que esperaba, así que tuve que buscar otra cosa para llenar ese vacío.

Sentía, y sigo sintiendo, que la comunidad es lo que me llena. Los logros son grandes en cualquier ámbito de la vida. Es una razón para levantarse por la mañana. Pero lo que realmente te sostiene es tu comunidad. Sentía que estaba un poco desarraigado en ese momento, así que quería encontrar esa comunidad”.

Josh Hartnett nació el 21 de julio de 1978 en St. Paul, Minnesota, Estados Unidos. Es un actor y productor, conocido por “El caso Slevin” (2006), “30 días de oscuridad” (2007) y “The Faculty” (1998). Está casado con Tamsin Egerton desde noviembre de 2021. Tienen cuatro niños.

La carrera de Hartnett tuvo un quiebre cuando el director Christopher Nolan le ofreció en papel de Bruce Wayne en “Batman Begins” (2005), papel que rechazó aduciendo temas personales, de este modo quedó vetado en la industria cinematográfica de Hollywood por un largo tiempo encasillándose asimismo como un actor discreto; sin embargo, nunca ha dejado de aparecer en series televisivas o en pequeños roles dentro de películas no tan famos.

Pero, por su interpretación del físico nuclear Ernest Lawrence en “Oppenheimer” (2023), Hartnett recibió, junto con sus compañeros de reparto, el Premio del Sindicato de Actores a la Mejor Actuación de un Elenco.