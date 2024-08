¿Será Blake Lively la protagonista del biopic de Britney Spears?

La también esposa del actor Ryan Reynolds, expresó su admiración por la cantante de “Baby one more times” a través de sus historias en redes sociales, destacando cómo la cantante ha inspirado a toda una generación:

Blake Lively explicó la importancia personal de este vestido durante una entrevista en la alfombra roja: “Es el vestido original de Britney. Debería estar en el Met (Museo Metropolitano de Nueva York) , pero yo lo llevo puesto. Me siento muy afortunada”.

La premier de “Romper el Círculo” fue un evento lleno de emociones, donde Blake Lively no solo presentó su nueva película, sino que también celebró la resiliencia y el impacto cultural de Britney Spears.

El homenaje de Blake Lively no solo fue un gesto de admiración hacia la cantante, sino también un reconocimiento a la influencia de la cantante en su vida y carrera. La elección del vestido de Versace, diseñado por la renombrada casa de moda, subraya la conexión emocional y el respeto que Lively siente por Spears1.

Ver este vestido en la alfombra roja hoy me trae muchos recuerdos felices. Ambas mujeres lo lucen con tanto amor y poder.”

En 2002, Britney Spears brilló con él cuando me visitó para un desfile de Versace en Milán. Fue un momento realmente especial para mí.

A raíz de la presentación de Blake Lively a la premier su reciente película haciendo este particular tributo a Britney Spears, saltaron las alarmas de que ella podría ser la protagonista de la anunciada biopic de Britney.

De hecho, desde anoche los fans de Britney Spears, se preguntan en redes sociales si Blake debería ser elegida para interpretar a la princesa del pop en su película biográfica.

Blake Lively es una de las favoritas, junto con Sabrina Carpenter, Sydney Sweeney y Bella Thorne.

En la alfombra roja de la premier de “Romper el Círculo”, una periodista le preguntó a Blake si sería Britney en el cine y sorprendida y dijo que no era cierto, pero que no se lo han propuesto, pero que sería un honor para ella.

Sin embargo, la actriz fue más allá y apoyó públicamente su película biográfica, basada en sus memorias, The Woman in Me.

“Gracias por tu ejemplo y contribución a que las mujeres cuenten sus historias.”Estoy muy entusiasmado con tu película biográfica y todo lo que te espera”, dijo Blake Lively.