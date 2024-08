Sabrina Carpenter se siente “muy distante” de su etapa en Disney.

La estrella de 25 años interpretó anteriormente a Maya Hart en la serie de Disney Channel, ‘Girl Meets World’, pero ha admitido que esa etapa ahora solo vive en sus recuerdos.

Sabrina, que se ha centrado en su carrera musical en los últimos años, dijo a la revista Variety: “Estoy a 900 bromas inapropiadas de ser una actriz de Disney, pero la gente todavía me ve así. Siempre me halaga enormemente que me agrupen con otras mujeres y chicas a las que he idolatrado y admirado que proceden de ahí, pero me siento muy distante de ello”.

Sabrina publicó su álbum debut, ‘Eyes Wide Open’, allá por 2015 y, a algunos años de distancia, agradece el apoyo de sus fans de toda la vida, aunque ahora se encuentre en una nueva fase de su carrera musical.

La creadora de ‘Please, Please, Please’ compartió: “Para la gente que ama esos primeros discos y los escucha, los quiero por ello. Pero yo personalmente me siento separada de ellos, en gran parte debido al cambio en lo que soy como persona y como artista, antes y después de la pandemia”.