Sabrina Carpenter no tiene un ‘tipo’ específico de hombre

La intérprete de ‘Espresso’ - que anteriormente salió con el actor Joshua Bassett - dijo: “Me siento superatraída por un montón de cosas que busco en los amigos, porque quiero estar con alguien que va a ser uno de mis mejores amigos. Así que mucho tiene que ver con la energía, el humor y la autenticidad. Siempre diré que he conectado más con gente que está en contacto con sus emociones”.

En declaraciones a la revista Cosmopolitan, la cantante explicó: “Contrariamente a la opinión popular, no creo que tenga un tipo. Pero a Internet le encanta poner fotos al lado de hombres que tienen el mismo color de pelo”.

La estrella de 25 años -que actualmente sale con el actor Barry Keoghan - ha revelado que no se siente atraída por un tipo específico de hombre.

Sabrina Carpenter no tiene un “tipo”.

Mientras tanto, Sabrina también ha admitido que recientemente ha sido más selectiva respecto a quién deja entrar en su vida.

La cantante dijo: “Soy más capaz de conocer a la gente que quiero invitar a mi vida, mientras que antes era amable con todo el mundo y quería ser amiga de todos. Creo que eso es lo que me ha pasado en el último año y medio. En vez de decir: ‘¿Le caigo bien a la gente?’, ahora digo: ‘¿De verdad me caes bien?’. No de mala manera, sino en el sentido de si quiero esta energía a mi alrededor todo el tiempo. ¿Es alguien que aporta algo a mi vida?”.