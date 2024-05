Anya Taylor-Joy disfruta de los elementos ‘físicos’ en “Furiosa”

Anya Taylor-Joy disfruta con los elementos “físicos” de su papel en ‘Furiosa: Una saga de Mad Max’, actualmente en los cines de Honduras.

La estrella de 28 años interpreta al personaje titular en la precuela de George Miller de la franquicia distópica y estuvo dispuesta a llegar al límite por el bien de la producción.

En declaraciones a SFX Magazine, Anya dijo: “La primera conversación que mantuvimos George y yo fue cuando me preguntó cuántas escenas de riesgo queríamos hacer. Le dije: ‘Lo que me dejes hacer, lo haré’. Siempre me ha entusiasmado la perspectiva de hacer algo tan físico como esto. Mi primer día me llevaron al medio de la nada en California, me dieron un auto destartalado y me dijeron: ‘¡Ve por ello!’”.

Anya Taylor-Joy explicó que es una gran admiradora de su predecesora de 2015, ‘Mad Max: Fury Road’, y consideró un honor aceptar un papel tan especial después de ver a Charlize Theron encarnar a Furiosa en la cinta.

La actriz de ‘Queen’s Gambit’ recuerda: “Vi esa película como una fan. Y me enamoré de ella en ese sentido. Sinceramente, cuando recuerdo mis experiencias cinematográficas, esa es la que más destaca, porque supe que había visto una obra maestra. Terminé la película y me dije: ‘Vaya, me ha dejado alucinada’. Su llegada al cine hace 10 años marcó el comienzo de una nueva era en la forma de representar a las mujeres en la pantalla y en el tipo de papeles que los hombres decidieron que podían tener las mujeres, al menos en aquella época. Así que es maravilloso poder continuar su historia y que a la gente le importe tanto”.