Selena Gómez revela el origen de su romance con Benny Blanco

Desde que confirmaron su romance a finales del año pasado, Selena Gómez y Benny Blanco son la viva imagen de la felicidad en las redes sociales.

La cuenta de Instagram de la estrella está repleta de fotos que les retratan besándose apasionadamente, intercambiando declaraciones de amor y también en escenas de la vida cotidiana, arropados con una manta mientras ven una película.

La protagonista de la serie ‘Only Murders in the Building’ ha explicado en varias ocasiones que su relación con el músico no es más que el culmen de una amistad que se vino forjando durante años.

En su última entrevista, Selena ha revelado que el punto de inflexión en su trayectoria compartida se produjo, precisamente, cuando ella le pidió a su ahora novio que le presentara a posibles pretendientes de entre sus amigos. Finalmente, se dio cuenta de que tenía enfrente al candidato ideal.

“Las cosas pasan cuando menos te lo esperas”, ha señalado a modo de resumen en su última conversación con la revista Time.

Selena, de 31 años, no ha querido pronunciarse sobre la posibilidad de pasar por el altar con su actual pareja, de 36, o de formar una familia con él. Hay que recordar que Benny Blanco, en una entrevista reciente en Sirius XM, dejaba muy claro que quería ser padre y que no concebía tal sueño sin la mujer que ocupa estos días su corazón.

En cualquier caso, la también estrella de la música ha subrayado que su vida no gira en torno a su estado sentimental y que su idílico noviazgo no es ni mucho menos su única “fuente de felicidad”.

“He estado sola durante cinco años y me acabé acostumbrando. A mucha gente le da miedo quedarse sola y yo probablemente me torturé durante dos años por estar sola, hasta que lo acepté”.

En esa época, Selena puso incluso fecha a su primer salto hacia la maternidad: “Y me hice un plan, que era el de adoptar a los 35 años si para entonces no había conocido a nadie”. Faltan cuatro años para que llegue a los 35, pero ahora mismo, la cantante y actriz, está viviendo uno de sus mejores momentos en el amor.