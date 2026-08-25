José Manuel Figueroa responde a Ninel Conde tras señalamientos por presunta violencia

México. Ninel Conde reveló algunos de los episodios más difíciles de su vida en el documental "Ninel Conde sin filtros", disponible a través de ViX. Entre sus confesiones, la actriz y cantante habló sobre una relación sentimental en la que, según su relato, sufrió episodios de violencia, situación que llevó a que en redes sociales comenzaran las especulaciones sobre la identidad de su expareja, señalando a José Manuel Figueroa.

De acuerdo con lo relatado por Ninel, durante su relación con este hombre habría vivido situaciones que le provocaron miedo. Entre ellas, recordó un episodio ocurrido en el departamento de su entonces pareja, luego de que una mujer llamara por teléfono para buscar al cantante.

Ante estos señalamientos, José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastian, decidió romper el silencio y ofrecer su versión de lo ocurrido. El cantante cuestionó el relato de Ninel y aseguró que no recuerda el episodio de la misma manera, según una grabación del programa “Ventanenado”.