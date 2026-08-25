José Manuel Figueroa responde a Ninel Conde tras señalamientos por presunta violencia

México. Ninel Conde reveló algunos de los episodios más difíciles de su vida en el documental "Ninel Conde sin filtros", disponible a través de ViX. Entre sus confesiones, la actriz y cantante habló sobre una relación sentimental en la que, según su relato, sufrió episodios de violencia, situación que llevó a que en redes sociales comenzaran las especulaciones sobre la identidad de su expareja, señalando a José Manuel Figueroa.
De acuerdo con lo relatado por Ninel, durante su relación con este hombre habría vivido situaciones que le provocaron miedo. Entre ellas, recordó un episodio ocurrido en el departamento de su entonces pareja, luego de que una mujer llamara por teléfono para buscar al cantante.
Ante estos señalamientos, José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastian, decidió romper el silencio y ofrecer su versión de lo ocurrido. El cantante cuestionó el relato de Ninel y aseguró que no recuerda el episodio de la misma manera, según una grabación del programa “Ventanenado”.
“El botox ya le está haciendo mal, le está afectando la memoria, porque la verdad yo no recuerdo el episodio así”, declaró el intérprete.
José Manuel Figueroa explicó que, en aquel momento, Angélica Vale era su pareja y que Ninel Conde acudió a su casa para saber qué estaba ocurriendo. Según su versión, fue precisamente Angélica quien marcó al teléfono y aseguró que la llamada se puso en altavoz para que las dos pudieran escuchar la conversación.
El cantante también dijo desconocer cómo fue que Ninel Conde logró ingresar al lugar y sostuvo que, desde su perspectiva, la cantante no mostraba en aquella época el compromiso necesario para mantener una relación formal o pensar en el matrimonio.
Finalmente, José Manuel Figueroa restó importancia a la duración de su romance con Ninel Conde y cuestionó que la actriz continúe hablando de aquella relación. Sus declaraciones abren nuevamente el debate sobre un episodio que ambos recuerdan de manera muy distinta, mientras las acusaciones de presunta violencia vuelven a generar conversación entre sus seguidores.