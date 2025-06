Johnny Depp añora la vida que tenía con su ex pareja Vanessa Paradis

Madrid, España.

Señaló: "No salgo mucho. Estoy atrapado en mis pensamientos, pensando, escribiendo o viendo cosas raras en YouTube. No puede ser sano".

Durante un encuentro con Sunday Times , Johnny indicó: " ¿Mis hijos creciendo en el sur de Francia en su juventud? Yo era 'papá'. No puedo expresar lo mucho que me gustaba ser papá. La primera vez que sentí que tenía un hogar fue en el sur de Francia, donde Vanessa y yo criamos a los niños. Es el único lugar en el que me he sentido como en casa ".

A la pregunta de si alguna vez ha intentado disfrazarse para evitar llamar la atención, respondió: "He probado con sombreros o dejarme crecer la barba. Pero nunca hay forma de esconderse, y me siento incómodo causando esta extraña forma de atención que hago, porque soy muy tímido".

Y añadió: "La fama es lo último que he perseguido. Si nos fijamos en los 9,000 años que llevo haciendo esto, está bastante claro que nunca he pensado en cómo ser más famoso, conseguir un éxito o complacer a la prensa. La fama es un gaje del oficio, pero si me pongo a soltar chorradas sobre lo disgustado que estoy, la gente me dirá: 'Cariño, elige un trabajo tirando bolsas de basura'".

Johnny también dijo que, cuando sus amigos le invitan a salir, suele declinar la invitación.

Dijo: "A día de hoy, salgo muy poco. Si unos amigos me invitan a salir a un restaurante mexicano, les digo: 'Hombre, eres muy amable, pero te voy a arruinar la noche'. Mi presencia llamará la atención y he tenido casi 40 años de fama pero todavía no me he acostumbrado. Y me alegro de no hacerlo".