Wendy Guevara es hospitalizada de emergencia

"Amanezco muy mal de la panza, con muchos escalofríos, se me enchinaba la piel cada rato, vino mi papá a traerme unas pastillas. Deberían ver cómo me sentí de las tantas veces que he tenido que ir a visitar el baño," dijo.

Finalmente, Wendy Guevara apareció desde la cama de un hospital y reveló que fue una gastroenteritis, lo que le ocasionó los malestares.

"Me dio una gastroenteritis, espero estar bien al ratito para ir a la Ciudad de México, tengo compromisos de televisión. Gracias a Dios, todo bien. Me van a poner otro suero con más medicamento", informó.