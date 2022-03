“Nunca supe que la presencia y el corazón de una persona pudieran sentirse como un verdadero hogar. Nunca supe que el amor podía ser tan incuestionablemente hermoso”, añadió la protagonista de ‘Ramona and Beezus’.

”Nunca supe que la felicidad podía ser tan poderosa como para quitarte el aire de los pulmones, abrumando cada parte de ti que no puedes evitar sentir que tus ojos se llenan de la innegable alegría”.

Aunque King dio a conocer la noticia hasta ahora, aseguró en la publicación que se comprometió con Piet el pasado 2 de febrero, convirtiéndose en “la mujer más afortunada del mundo”.

“Nunca lo supe hasta que llegaste tú. La fecha fue el 2/2/22 cuando me pediste que me casara contigo y me hiciste la mujer más afortunada del mundo. Te quiero más de lo que un pie de foto de Instagram podría hacer justicia. Pasar el rato contigo para siempre suena como un verdadero sueño, así que hagámoslo”.

Joey King y Steven Piet mantienen una relación desde hace poco más de dos años.

Él ha trabajado en la industria cinematográfica por mucho tiempo y se ha desempeñado como productor, director e incluso escritor.

Anteriormente, Joey King mantuvo una relación sentimental con Jacob Elordi, su coprotagonista en ‘El stand de los besos’, sin embargo, debido a sus apretadas agendas, la pareja decidió terminar su noviazgo en 2018.