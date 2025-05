Jin de BTS conmueve con “Don’t Say You Love Me”, su regreso musical

Jin, integrante del fenómeno global BTS, ha regresado oficialmente a la escena musical con el lanzamiento de “Echo”, su segundo álbum en solitario. Este nuevo trabajo, compuesto por siete canciones, refleja una faceta más introspectiva y emocional del artista, quien busca conectar con sus fans a través de vivencias universales y una sensibilidad única.

El tema principal, “Don’t Say You Love Me”, es una balada melancólica que aborda la dificultad de terminar una relación cuando aún persisten los sentimientos. Jin describe esta canción como “la más lenta del álbum, pero también la más cómoda de escuchar”. La letra, cargada de sinceridad, se acompaña de una producción instrumental suave que resalta su voz cálida y expresiva.

Durante un emotivo En Vivo transmitido el día del estreno, Jin compartió con sus fans detalles sobre el proceso creativo del álbum y el significado personal detrás de la canción. Lo más destacado del evento fue la aparición en el chat de cuatro de sus compañeros de BTS: JK, J-Hope, Jimin y V, quienes dejaron mensajes de aliento y cariño, generando una ola de emoción entre los fans.

“¡Hyung, tu voz me hizo llorar!”, escribió Jimin, mientras que RM comentó: “Este álbum es puro arte. Estamos orgullosos de ti”. V y J-Hope también se sumaron con emojis de corazones y mensajes de “¡Vamos, Jin hyung!”. La interacción fue breve pero poderosa, mostrando la unión del grupo incluso en sus proyectos individuales.

El videoclip de “Don’t Say You Love Me”, protagonizado por Jin y la actriz Shin Se-kyung, acompaña la narrativa de la canción con una historia visual sobre el apego emocional y la dificultad de dejar ir. La producción ha sido elogiada por su estética cinematográfica y la actuación de Jin, quien debuta como actor en pantalla.

Echo incluye colaboraciones como “Loser” junto a Yena, y otras canciones como “Nothing Without Your Love” y “Rope It”, que exploran temas como el apego, la pérdida y la resiliencia. El álbum fue lanzado oficialmente el 16 de mayo de 2025 y será promocionado en programas internacionales como The Tonight Show Starring Jimmy Fallon el próximo 22 de mayo.

Con este lanzamiento, Jin reafirma su madurez artística y su deseo de resonar emocionalmente con su audiencia global.

