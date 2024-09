James Earl Jones pasó sus últimos años luchando contra la diabetes.

El actor de ‘La guerra de las galaxias’, que puso voz a Darth Vader en la franquicia, falleció el lunes (09.09.24) a los 93 años en su casa de Nueva York, y desde entonces ha salido a la luz una de sus últimas entrevistas en la que contó por primera vez que luchó en secreto contra la diabetes desde los años noventa.

El oscarizado actor, que también prestó su voz a Mufasa en ‘El Rey León’, contó en 2018 cómo el diagnóstico le golpeó “como un rayo”, añadiendo que el “shock” de la enfermedad le hizo centrarse más en el estado de su salud a medida que envejecía.

Y habló en el ‘Rachael Ray Show’ sobre cómo manejó silenciosamente la enfermedad durante 20 años: “Tuve suerte de que me la descubrieran por accidente. Estaba en un centro de control de peso y dietas, intentando perder algo de peso, y un día me quedé dormido en el banco en medio del gimnasio. El médico que estaba allí me dijo: ‘Eso no es normal’, y me animó a que me hiciera un chequeo. Entonces me hicieron un análisis y ahí estaba: diabetes de tipo 2. Me golpeó como un rayo. Tuve que reeducarme para ser consciente de cuándo mi cuerpo me decía algo. Normalmente, con un nivel bajo de azúcar en sangre, es fácil darse cuenta. Con la glucemia alta, no es tan fácil, y ése puede ser el aspecto más peligroso de la diabetes de tipo 2”.

James también reveló que su madre era diabética de tipo 2, por lo que debió mantenerse en alerta ante la posibilidad de que él también padeciera la enfermedad.

Y añadió: “Las personas mayores están en riesgo, mi madre lo tenía. Así que debí estar alerta, pero no. Una cosa que pensé fue: ‘A mí nunca me va a pasar’. Así que cuando se descubrió, fue por accidente. Y me siento afortunado. Mi mujer, mi mánager y mi ayudante -que también es mi hijo- siempre están ahí para apoyarme y asegurarse de que como lo más sano posible. No salgo de casa sin mi hijo”.

James también afirmó que la enfermedad no detuvo su carrera: “Puedo vivir hasta el punto de poder hacer todo el trabajo que solía hacer hace 10 años. Me encanta trabajar, y a mi edad me sigue gustando poder hacer ocho funciones a la semana en una obra de teatro o manejar un horario largo si estoy haciendo cine o televisión. No quería dejar de hacerlo, así que tuve que responsabilizarme de mi enfermedad. Es más importante que me ocupe de la diabetes, porque siempre seré diabético”.

En 1968, James se casó con la actriz y cantante Julienne Marie, a la que conoció actuando como Otelo en 1964. No tuvieron hijos y se divorciaron en 1972.

Diez años después se casó con la actriz Cecilia Hart, con la que tuvo a su hijo Flynn. Murió de cáncer de ovarios el 16 de octubre de 2016.